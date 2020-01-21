Не лягу под нож: 40-летняя певица Пинк рассказала, почему будет стареть естественно

У певицы Pink (настоящее имя - Алиша Мур) есть все возможности "законсервировать молодость", но она все же решила отказаться от пластической хирургии и уколов красоты. Свое отношение к старению 40-летняя звезда объяснила в серии откровенных постов в Twitter.

Фото: @pink в Instagram

"Дорогая я, ты стареешь. Я вижу морщинки. Особенно, когда ты улыбаешься. Твой нос становится больше... Ты выглядишь (и чувствуешь себя) странно, привыкая к этой новой реальности. Но твой нос похож на носы твоих детей, и твое лицо морщится там, где ты смеешься. И да, ты идиотка... ты курила", - пишет певица.

Pink с мужем-гонщиком Кэри ХартомФото: @pink в Instagram

Несмотря на возрастные изменения, исполнительница не намерена ложиться под нож хирурга.

"Время от времени ты думаешь о том, чтобы изменить свое лицо, а затем смотришь шоу, в котором хочешь увидеть, что человек чувствует... и его лицо не двигается. Я не могу это допустить. Я просто не могу, - призналась Алиша. - Я хочу, чтобы мои дети знали, как я выгляжу, когда злюсь".

В браке с Кэри Хартом Pink воспитывает двоих детей: 9-летнюю Уиллоу и 4-летнего ДжеймсонаФото: @pink в Instagram

Свое послание Пинк закончила на позитивной и вдохновляющей ноте.

"Мне повезло, потому что я никогда не зависела от своей внешности. Я решила, что мой талант и моя индивидуальность гораздо важнее, чем мое лицо. Так что садитесь на борт, потому что я собираюсь стареть старомодно!" - написала она.

Поклонники Пинк поддержали ее позицию и засыпали комплиментами, а одна из фанаток опубликовала фотографию татуировки с лицом певицы.

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"Никогда не исправляй это лицо! Оно навсегда запечатлено на моей ноге. Ты идеальна во всех отношениях, такая, как есть!" - написала она.

Ранее Pink поставила карьеру на паузу ради семьи. 40-летняя звезда решила посвятить год мужу и двум детям.

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