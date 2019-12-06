Певица Pink решила избавиться от волос: фото нового образа

Американская певица Пинк (Pink) решилась на кардинальные перемены во внешности - звезда попрощалась со своими волосами.

Фото нового образа 40-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На снимке Пинк запечатлена сидящей на корточках с остриженными светлыми локонами. "Отпускаю", - написала певица.

Публикация исполнительницы вызвала бурную реакцию у подписчиков, всего за несколько часов фотография собрала более 740 тысяч лайков.

"Максимальная свобода", - написала актриса Кейт Хадсон. А звезда фильмов "Жестокие игры" и "Хеллбой" Сэльма Блэр, которая лишилась волос из-за болезни, отметила, что теперь они выглядят как близнецы.

Что стало причиной смены прически, певица не уточнила. Как известно, Pink на протяжении своей карьеры экспериментировала со своим внешним видом.

Ранее Пинк для выступления в рамках шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке выбрала наряд украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Во время концерта американской певицы Pink в Ливерпуле произошел необычный случай – на свет появился ребенок. Одна из фанаток артистки родила дочь во время исполнения первой песни.

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