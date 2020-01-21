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Памела Андерсон тайно вышла замуж: кто стал пятым супругом 52-летней звезды Playboy

Тайная церемония состоялась 20 января в Малибу

вторник, 21 января 2020, 19:08
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52-летняя модель Памела Андерсон тайно вышла замуж. Пятым супругом знаменитости стал 74-летний продюсер картины "Звезда родилась" Джон Питерс, для которого брак со звездой Playboy также стал пятым по счету.

Об этом вечером 21 октября сообщает The Hollywood Reporter. Закрытая церемония бракосочетания якобы состоялась в Малибу 20 января. "Красивые девушки есть всюду. Я без проблем мог бы выбрать кого-то, но в течение 35 лет хотел только Памелу, - цитирует источник Джона Питерса. - Она делает меня диким. В хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня, а я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает".

Фото: hollywoodreporter.com

Примечательно, что более 30 лет назад модель и продюсер уже встречались, однако тогда до женитьбы не дошло. Сейчас пара возобновила отношения и приняла решение узаконить их.

"Памела никогда полностью не раскрывала свой потенциал как художник. Ей еще предстоит это сделать. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно", - добавил в своем комментарии изданию новоиспеченный супруг модели.

Познакомились Андерсон и Питерс в середине 80-х годов в особняке Playboy. Тогда будущая звезда мужского глянца только переехала в Лос-Анджелес. От комментариев по поводу свадьбы, модель, судя по всему, отказалась. Вместо этого предложила короткое стихотворение, в котором отметила, что глубоко влюблена.

Фото: hollywoodreporter.com

Подробностей из личной жизни Андерсон также не стала раскрывать и на личной странице в Instagram. Там 21 января появился лишь скромный пост, в котором модель назвала свою жизнь счастливой.

  • Смотрите также на theLime, как Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала. Похоже, в свои 52 актриса не собирается прощаться со статусом секс-символа.

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