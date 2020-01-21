52-летняя Памела Андерсон в купальнике снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Роль в сериале "Спасатели Малибу" сделала Памелу Андерсон мировым секс-символом, и 28 лет спустя актриса доказывает, что возраст - не причина отказываться от этого статуса. 52-летняя Андерсон украсила обложку австралийского Maxim, рассказала о сексизме и своем отношении к движению #MeToo.

"Я не думаю о времени и датах - жизнь пролетает незаметно. Я всегда фотографируюсь, беру на себя творческие проекты и просто получаю удовольствие. Я счастлива, что вы все еще заинтересованы!" - говорит Андерсон о своей многолетней карьере фотомодели.

Памела призналась, что сейчас работает над секс-позитивным проектом: "Я посвящаю себя тому, чтобы помочь людям принять естественный и здоровый современный мир, когда дело доходит до романтики и любви".

Говоря о проекте #MeToo, Андерсон, известная обилием откровенных съемок, сказала, что нужно быть осторожным, когда имеешь дело с людьми, находящимися у власти, - "чтобы быть в безопасности". "И наша работа - научить наших детей уважению", - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, что мужчины всегда должны помнить о женщинах, Андерсон ответила: "То, что мы сложные, чувственные существа. Но это всего лишь обобщение".

Весной 2019 года Памела Андерсон и ее парень-футболист снялись в романтической фотосессии. К сожалению, красивая пара рассталась несколько месяцев спустя.

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