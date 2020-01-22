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Рядом не было семьи: Кейт Миддлтон рассказала об изоляции после рождения принца Джорджа

38-летняя герцогиня Кембриджская призналась, что в первый год после рождения принца Джорджа ей не хватало поддержки семьи

среда, 22 января 2020, 17:39
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Кейт Миддлтон посетила центр для детей и родителей в Кардиффе и рассказала об изоляции, с которой столкнулась после рождения принца Джорджа 6 лет назад. Издание People пишет, что в то время Кейт и принц Уильям жили в Уэльсе, где будущий король квартировался во время службы в Королевских ВВС.

Кейт Миддлтон и принц Джордж в 2014 году

"Это был первый год, я только родила Джорджа. Уильям все еще был занят в поисково-спасательных работах, и мы приехали в Уэльс, - поделилась Кейт. - У меня был крошечный ребенок посреди острова Англси. Он такой изолированный, отрезанный от мира. Рядом не было семьи, Уильям уходил на ночные смены. Так что... если бы только у меня был такой центр".

Королевская мама троих детей похвалила инновационный центр, где родители могут получить поддержку и записать своих детей в детский сад.

"Я вижу потрясающую работу, которую вы здесь делаете. Это окажет огромное социальное и экономическое влияние в последующие годы", - предрекла герцогиня Кембриджская.

  • Ранее Кейт Миддлтон рассказала, ждать ли пополнения в их с Уильямом семье. Сама она не против еще одного малыша, но вот принц, похоже, не в восторге от этой идеи.
  • Орландо Блум озвучит принца Гарри в новом комедийном мультфильме о королевской семье. Мультсериал "Принц" будет смешить нас от имени маленького принца Джорджа.

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