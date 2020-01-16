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Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям больше не хочет детей

Королевские родители уже воспитывают троих: 6-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи

четверг, 16 января 2020, 10:39
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После встречи с лидерами различных религиозных и общественных организаций в городе Брэдфорд 38-летняя Кейт Миддлтон поболтала с поклонниками и рассказала, что ее 37-летний муж принц Уильям больше не хочет детей, пишет People.

Фанат королевской семьи Джош Макпалс, рожденный с аутизмом и синдромом Ди Георга, сказал герцогине Кембриджской, что отправлял ей открытки по случаю рождения каждого из троих ее детей. На это Кейт ответила, что вряд ли станет мамой четырех.

"Я не думаю, что Уильям хочет больше", - сказала Кейт. После неожиданного признания она обняла своего поклонника и поблагодарила его за объятия.

Разговоры о том, что Кейт Миддлтон хочет еще детей, появились в феврале 2019 года. Во время королевского тура по Северной Ирландии она увидела очаровательного 5-месячного ребенка и не удержалась, чтобы к нему подойти.

"Он великолепен. Это заставляет меня чувствовать себя наседкой", - сказала она отцу малыша.

Когда гордый родитель осмелился спросить герцогиню о "малыше номер четыре", та со смехом ответила: "Я думаю, Уильям будет немного обеспокоен".

Кейт и Уильям воспитывают двоих сыновей и дочь. Принцу Джорджу летом 2020 года исполнится 7 лет, принцесса Шарлотта в мае отпразднует 5-летие, а младшему Луи будет 2 в апреле.

  • Тем временем принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье. СМИ писали, что Уильям издевался над младшим братом и его женой Меган Маркл.
  • Королева Елизавета рассказала о будущем принца Гарри и Меган Маркл после отказа от королевских полномочий. Похоже, 93-летняя глава семьи отнеслась к выбору внука с пониманием.

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