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СМИ заговорили о тайной болезни Оззи Осборна - действительно ли все так плохо

Рок-звезда признался, что страдает от болезни Паркинсона

вторник, 21 января 2020, 18:06
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Ранее на этой неделе Оззи Осборна заметили с тростью, что породило множество слухов о состоянии его здоровья. 71-летний музыкант решил не скрывать свои проблемы: в откровенном интервью с женой Шэрон он признался, что лечится от болезни Паркинсона. Плохими новостями рок-звезда поделился на шоу Good Morning America.

По словам музыканта, болезнь проявилась в 2019 году, когда из-за падения ему пришлось пойти на операцию. Вскоре после этого Осборн начал жаловаться на приступы боли, которые оказались невралгией - поражением периферических нервов. Врачи не могли понять, чем вызвано его состояние - падением или операцией.

"Для нас это было очень сложно. Мне пришлось сделать операцию на шее, которая испортила мне все нервы. Я узнал, что у меня легкая форма..." - Оззи замешкался, после чего его жена закончила предложение.

"Это вторичный паркинсонизм, - сказала она. - Это форма болезни Паркинсона. Есть так много разных типов болезни Паркинсона".

Шэрон Осборн сразу же подчеркнула, что это "не смертельный приговор", но болезнь влияет на нервы.

"Год назад я был в ужасном состоянии. У меня онемение в руке, мои ноги мерзнут. Я не знаю, Паркинсон это или как. Это проблема", - пожаловался Оззи.

По словам супругов, американские врачи разводят руками, потому в апреле 2020 года им предстоит поездка в Швейцарию, где работает профессор, специализирующийся на лечении болезни Паркинсона.

"Мы отправимся туда, где сможем найти ответы, - сказала Шэрон. - Нам повезло, что мы можем себе это позволить".

Оззи признался, что из-за необходимости скрывать диагноз чувствовал себя виноватым, и теперь делится новостями с большим облегчением.

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"Боль постоянная. Первые шесть месяцев я был в агонии. Я говорил: "Шэрон, ты не говоришь мне правду. Я умираю, не так ли?" Я думал, что заболел какой-то смертельной болезнью, потому что улучшение было таким медленным, - говорит он. - Я поправляюсь, но после операции медсестры попросили меня оценить по шкале от одного до десяти, какую боль я испытываю. И я сказал: 55! Шесть месяцев пробуждения и неспособности двигаться - жалкое существование".

После падения дома в апреле 2019 года Оззи Осборн вынужден был отменить мировое турне, и до сих пор сожалеет об этом.

"Я хочу видеть своих людей. Я так по ним скучаю", - сказал он о своих фанатах.

Среди симптомов болезни Паркинсона - скованность мышц, медлительность движений, нарушения походки и сна, хроническая усталость. Это прогрессирующее неврологическое заболевание разрушает клетки мозга, отвечающие за движение, и может привести к серьезной инвалидности. Пока медицина не может справиться с болезнью Паркинсона, но существуют лекарства, которые могут ее замедлить. Кроме того, ученые всего мира проводят исследования, чтобы наконец победить опасное состояние.

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