Актер Дуэйн Джонсон назвал причину смерти знаменитого отца

Звезда боевиков Дуэйн Джонсон в Instagram почтил память покойного отца и назвал причину его смерти. Знаменитый профессиональный рестлер Рокки Джонсон умер в возрасте 75 лет от инфаркта.

Дуэйн "Скала" Джонсон с родителями Атой и Рокки

"Как вы знаете, я потерял своего старика несколько дней назад. Я просто его потерял, у меня не было возможности попрощаться с ним, - сказал звезда "Джуманджи". - Я бы сейчас отдал все, чтобы обнять его и поцеловать, прежде чем он ушел, просто сказать спасибо, я люблю тебя и уважаю. У меня не было возможности сказать это, но такова жизнь, и многие из вас знают это".

По словам актера, в последние дни отец плохо себя чувствовал, боролся с простудой и инфекций, а 14 января у него случился тромбоз глубоких вен.

"Это был большой кровяной сгусток, который вырвался на свободу, прошел по его телу и попал прямо в легкое, закупорил его, и отец очень быстро умер от обширного инфаркта", - рассказал Джонсон, добавив, что его утешает, что его отец ушел быстро.

Скорбящий актер признался, что теперь будто слышит слова своего отца.

"Те из вас, кто знал моего отца, знают, что он сказал бы: "Говори им, что я научил тебя всему, что ты знаешь. Но я не научил тебя всему, что знаю", - сказал он с улыбкой. - Это верно, папа. Вот почему ты всегда будешь лучше меня. И я люблю это, и я люблю тебя, и я люблю вас, ребята".

Рокки Джонсон - бывший профессиональный рестлер и первый чернокожий чемпион WWE в командной борьбе, включенный в Зал славы WWE. После выхода на пенсию он начал тренировать своего сына Дуэйна, помог ему стать одним из самых успешных и узнаваемых рестлеров мира.

Дуэйн Джонсон рассказал, почему 12 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей. Чтобы решиться на второй брак после развода, "Скале" потребовалось 12 лет.

В 2019 году Скала стал самым высокооплачиваемым актером в мире. Звезда с солидным отрывом обошел своих знаменитых коллег.

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