62-летнего Дольфа Лундгрена заметили с молодой возлюбленной: фото красотки

Звезда боевиков Дольф Лундгрен завел отношения с 24-летней Эммой Крокдал, финтнес-инструктором из Лос-Анджелеса. О новом романе 62-летнего актера "Рокки", "Неудержимых" и "Аквамена" пишет издание Page Six.

Лундгрен и Крокдал появились на кинофестивале Cana Dorada в Доминиканской Республике рука об руку. Пару также видели на гала-концерте и в казино, а сама Эмма на странице в Instagram опубликовала совместное фото с красной ковровой дорожке. В качестве подписи девушка красноречиво использовала сердечко.

Фото: @emmakrokdal в Instagram

Эмма Крокдал родилась в Норвегии, но работает личным тренером в Западном Голливуде.

Фото: @emmakrokdal в Instagram

Фото: @emmakrokdal в Instagram

Дольф Лундгрен 17 лет был женат на модельере Анетт Квиберг, с которой после развелся в 2011 году. В их браке родилось две дочери - Ива (24 года) и Грета (18 лет).

Дольф Лундгрен с дочерьми и бывшей женой, 2019 годФото: @dolphlundgren в Instagram

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