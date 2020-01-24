Билли Айлиш выпустила новый клип, в котором сняла родного брата (видео)

Певица Билли Айлиш презентовала в YouTube новый клип к песне Everything I Wanted, которую посвятила родному брату Финнеасу О'Коннеллу. К слову, парень также появляется в кадре со звездой-сестренкой.

Таблоиды стали поговаривать, мол, как и в истории с роликом Xanny, Айлиш снова выступила режиссером нового клипа. Однако эта информация не подтвердилась. Идея видео действительно принадлежит исполнительнице, а снял его в итоге режиссер Джон Пол Хорстманн.

Всего за несколько часов с момента публикации ролик собрал на видеохостинге без малого 6 млн просмотров, при этом получил более миллиона лайков и свыше 10 тыс. негативных оценок зрителей.

Ранее Билли Айлиш украсила обложку известного журнала о музыке Rolling Stone. Исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.

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