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Билли Айлиш выпустила новый клип, в котором сняла родного брата (видео)

Ролик певице снял режиссер Джон Пол Хорстманн

пятница, 24 января 2020, 12:36
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Певица Билли Айлиш презентовала в YouTube новый клип к песне Everything I Wanted, которую посвятила родному брату Финнеасу О'Коннеллу. К слову, парень также появляется в кадре со звездой-сестренкой.

Таблоиды стали поговаривать, мол, как и в истории с роликом Xanny, Айлиш снова выступила режиссером нового клипа. Однако эта информация не подтвердилась. Идея видео действительно принадлежит исполнительнице, а снял его в итоге режиссер Джон Пол Хорстманн.

Всего за несколько часов с момента публикации ролик собрал на видеохостинге без малого 6 млн просмотров, при этом получил более миллиона лайков и свыше 10 тыс. негативных оценок зрителей.

  • Ранее Билли Айлиш украсила обложку известного журнала о музыке Rolling Stone. Исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.
  • Читайте также на theLime, как Билли Айлиш повздорила с немецким глянцем. Еще бы, ведь на его обложке она вдруг появилась топлес и без волос.

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