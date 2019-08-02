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Певица Билли Айлиш после истерии вокруг ее груди рассказала о депрессии из-за внешности

Певица украсила обложку именитого журнала о музыке

пятница, 2 августа 2019, 16:59
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17-летняя американская певица Билли Айлиш украсила обложку именитого журнала о музыке Rolling Stone. Для нового выпуска исполнительница рассказала, почему так комплексует из-за своей внешности, которая даже становилась причиной депрессий.

Из-за нее же Айлиш прячется под оверсайзом: говорит, одежда больших размеров помогает ей спрятаться от хейтеров и обсуждений в соцсетях. И недавняя истерия на просторах Twitter вокруг ее объемной груди - идеальное тому доказательство.

Пик переживаний из-за внешности пришелся на период, когда будущей знаменитости было всего 12 лет. Тогда Айлиш попала в группу по соревновательным танцам. Причиной тому была активная дисморфофобия (психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела. Обычно начинается в молодом или подростковом возрасте).

"В то время я была очень неуверенной в себе. Не могла общаться, вести себя нормально. Постоянно беспокоилась о внешности. Это был пик моей дисморфофобии", - вспомнила певица.

Занятия танцами Айлиш бросила уже через год из-за травмы бедра. Вскоре ее поглотила депрессия: "Не буду углубляться, но суть в том, что я была убеждена, будто заслуживаю эту боль. Иногда я вижу на своих концертах девочек со шрамами на руках, и это разбивает мне сердце. У меня больше нет шрамов, это было давно. Но некоторым из них я говорю: "Просто будь добра к себе", - продолжила она.

Нередко девушке приходилось бороться и с паническими атаками: "Это как бесконечная тюрьма. И конца будто не было видно. И это правда: окончания гастролей действительно не видно. Размышления об этом буквально доводили меня до тошноты. Меня дважды вырвало из-за нервов", - призналась она.

Ранее певица снялась в рекламе популярного бренда одежды, в котором призналась, почему предпочитает балахонистую одежду: "Я не хочу, чтобы обо мне знали все. Никто не будет высказывать свое мнение о моей фигуре, поскольку никто ничего не видел. Никто не скажет: она тощая или она толстая, у нее большая задница или у нее маленькая задница. Никто не сможет сказать ничего, потому что они не знают", - подчеркнула она.

Ролик с участием Билли Айлиш собрал в YouTube более 100 тыс. просмотров. Поклонники певицы тут же отреагировали на ее признание и отнеслись к нему с пониманием.

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