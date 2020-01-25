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51-летняя Селин Дион села на шпагат - такой растяжке можно только позавидовать

Певица поразила своей гибкостью

суббота, 25 января 2020, 18:18
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Селин Дион может похвастаться не только завораживающим голосом, но и великолепной физической формой. Так, на днях 51-летняя певица показала, как ловко может сесть на шпагат.

Соответствующее видео знаменитость выложила на своей странице в Instagram. В кадре Селин запечатлена в укороченных брюках и белом гольфе.

Поклонники певицы восхитились ее гибкостью. Многие написали, что не смогут повторить подобное, даже несмотря на то, что они моложе. "В два раза моложе, но не умею так", "Легендарная растяжка", "Мне бы так", "Королева гибкости", - восхищаются комментаторы.

Селин Дион не скрывает, что поддерживать хорошую форму ей помогают занятия спортом и правильное питание. "Я никогда не сидела на диетах, но всегда придерживалась здорового питания. Я не помню, какие на вкус сладости, гамбургеры или газировка", - рассказывала ранее певица.

  • Селин Дион рассказала о своем состоянии после смерти мужа. Через 3 года после смерти Рене Анжелила певица сказала "да" танцам, дружбе и любви.
  • Также певица появилась в новом клипе без макияжа. 51-летняя Селин не стесняется того, как с возрастом меняется ее внешность и признает, что у нее есть недостатки.

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