Ирину Билык в новом клипе сравнили с Мадонной: видео

Украинская певица Ирина Билык порадовала поклонников музыкальной новинкой. Артистка презентовала клип на свою новую песню "Красная помада", рассказывающую о женщине, которая бросает разочаровавшего ее мужчину.

Билык предстает в клипе в провокационных нарядах - с глубоким декольте, в латексном плаще, кожаных перчатках, шляпе и парике, и, конечно же, с красной помадой. Этот образ многие фаны сочли похожим на стиль Мадонны.

"Уж больно на Мадонну смахивает образ и движения в этом клипе", "Мадонна", "Как Мадонна..идей не нашлось", "Тоже сразу подумала, что все под Мадонну", "Пародия на Мадонну", "Вы здесь очень на Мадонну похожи", - пишут поклонники в комментариях под видео.

Режиссером нового видеоряда Ирины Билык выступила клипмейкер Елена Винярская, которая также сотрудничает с Димой Коляденко.

Ранее Ирина Билык призналась поклонникам, что натолкнуло ее на мысли о разводе с супругом, российским фотографом и стилистом Асланом Ахмадовым.

Примечательно, что до этого артистка получила внезапное предложение руки и сердца от своего бывшего мужа, шоумена Димы Коляденко. На этот шаг танцор решился в ходе юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где экс-супруги оба были ведущими.

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