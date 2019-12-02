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Прости взрослым нелюдям: Ирина Билык оказалась крестной убитого в Киеве ребенка

Артистка посвятила ребенку пост на личной странице в соцсети

понедельник, 2 декабря 2019, 11:46
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Украинская поп-исполнительница Ирина Билык оказалась крестной матерью погибшего мальчика Александра, сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, чью машину вечером 1 декабря расстрелял неизвестный.

Пуля, очевидно, предназначенная для Соболева, попала в ребенка, который также находился в салоне. Медики оказались бессильными. На личной странице в Facebook артистка посвятила трехлетнему крестнику пост, в котором попросила мальчика "простить взрослых нелюдей".

"Мой маленький Ангел, Сашенька. Прости этим взрослым нелюдям их жестокость… силы всей семье. В этот страшный час..." - написала Билык, приложив к посту фотографию погибшего малыша.

Напомним, инцидент произошел 1 декабря на пересечении столичных улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестный обстреляли внедорожник депутата. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя, но ранила ребенка. По состоянию на 2 декабря личность преступника остается неизвестной.

  • Ранее Ирина Билык призналась поклонникам, что натолкнуло ее на мысли о разводе с супругом.
  • Примечательно, что до этого артистка получила внезапное предложение руки и сердца от своего бывшего мужа, шоумена Димы Коляденко. На этот шаг танцор решился в ходе юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где экс-супруги оба были ведущими.

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