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Ксения Мишина показала своего сына-стилягу - фанаты обсуждают сходство мальчика с мамой

Сын актрисы растет невероятно красивым

вторник, 28 января 2020, 17:47
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Украинская актриса и победительница шоу "Танці з зірками-2019" Ксения Мишина, которая разрешила сыну перекрасить волосы в голубой цвет, показала новые фото с ребенком.

На снимках, опубликованных в ее Instagram, Ксения и 7-летний Платон запечатлены крупным планом. Свой пост Мишина сопроводила трогательными строками.

"Что может быть круче подобных моментов... Я невероятно ценю и обожаю каждый миг проводимый с тобой, Сын! И да, я абсолютно уверена в том, что дети выбирают своих родителей, где то там далеко, заранее! Я могу часами смотреть в твои глаза и они мне кажутся, настолько бездонными и вселенскими, что даже трудно подобрать слова... и именно с тобой я поняла, что такое бывает не только в книгах. Думаю каждая Мама понимает, о чем я. Люблю сильно!", - написала актриса.

Фанаты Ксении пришли в восторг от снимков и не скупились на комплименты. Многие написали, что мальчик унаследовал от своей звездной мамы красоту.

"Ксения, вы такая нежная на этих фото. А ваш сын очень похож на вас, красавчик", "Красивый сын", "Красавчик растет", "У него такие же глазки как и у вас, Ксения", "Очень красивый малыш, мамин", "Ваш сын такой же красавец, как и вы", "Мамина копия", - пишут фанаты под постом.

  • Ранее Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре 2019 года расстался с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.
  • Читайте также на theLime, как Ксения Мишина разрушила чужую семью. Актриса призналась, что после этого случая у нее внутри появилась "некая штука", которая не позволит ей больше влюбиться в женатого мужчину.

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