MARUV показала романтические фото с мужем - такой пару увидишь не часто

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) вместе с мужем Александром отправилась в отпуск. Для отдыха супруги выбрали индонезийский остров Бали.

Несколько снимков с отдыха исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram. На первом снимке певица позирует одна, демонстрируя свои формы. На втором она обнимается с мужем, а на третьем фото супруги слились в нежном поцелуе.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Поклонники, которые привыкли видеть эпатажную MARUV в латексе и стрипах, были удивлены столь нежному образу. "Очень милая Вы тут, совсем другая", "Вы такая милая пара", "Анечка, ты такая хорошенькая, миленькая, красотка", "Сладость", "Милахи", - пишут фаны под постом.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Напомним, что Анна и Александр познакомились в стриптиз-клубе, где девушка работала вокалисткой. Спустя короткое время после знакомства, влюбленные стали жить вместе. Позже пара тихо расписалась, а пышное гуляние мечтает устроить на годовщину свадьбы.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Ранее MARUV нарядила рэп-исполнительницу Alyona Аlyona в латекс для совместного фото. Певицы сверкнули фигурами в черных комбинезонах.

Также певица похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября вона получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

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