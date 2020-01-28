Супермодель Ирина Шейк рассказала о жизни после расставания с Брэдли Купером

В 2019 году 34-летняя Ирина Шейк и 44-летний голливудский актер Брэдли Купер расстались после 4 лет отношений. Теперь в интервью для британского Vogue супермодель поделилась мнением о неудавшейся семье и жизни без Купера.

"Я думаю, что во всех хороших отношениях вы проявляете свои лучшие и худшие стороны - это просто человеческая природа, - сказала она. - Два отличных человека не обязательно составят хорошую пару. Думаю, нам очень повезло, что мы испытали то, что у нас было. Жизнь без Брэдли - это новая почва".

Даже когда Шейк и Купер были вместе, российская модель редко говорила о личной жизни. Ирина не допускала, чтобы их романтические отношения были в центре внимания СМИ. Теперь, однако, звезда подиумов честно рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в статусе матери-одиночки.

"Трудно найти баланс между тем, чтобы быть одинокой мамой и работающей женщиной, - поделилась Шейк. - Поверь мне, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: "Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь".

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году. Год спустя модель заметили с крупным кольцом на безымянном пальце, которое она продолжала носить более двух лет. Хотя свадьба так и не состоялась, в 2017 году у пары родилась дочь Леа. В 2018-м их отношения ухудшились, Шейк и Купер стали жить раздельно, а летом 2019-го стало известно о расставании звезд. Британский таблоид Sun пишет, что разрыв пары связан с матерью Купера, которая жила вместе с парой в их доме в Лос-Анджелесе и постоянно критиковала избранницу сына.

Ранее Брэд Питт поблагодарил Брэдли Купера за то, что тот помог ему справиться с алкоголизмом. Оказывается, актер не пьет уже 16 лет.

Ирина Шейк блеснула стройной фигурой на прощальном показе Жана-Поля Готье. Известный кутюрье попрощался с миром высокой моды после 50 лет карьеры.

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