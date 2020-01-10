Брэд Питт поблагодарил известного актера, который помог ему справиться с алкоголизмом

Брэд Питт не скрывает, что в недавнем прошлом имел серьезные проблемы с алкоголем, и на вручении наград Национального совета кинокритиков США поблагодарил человека, который помог ему оставаться трезвым.

Завязать с выпивкой 56-летнего Брэда Питта вдохновил актер и режиссер Брэдли Купер, пишет издание People. Вручая Питту награду за лучшую мужскую роль в фильме "Однажды в Голливуде", Купер услышал в свой адрес теплые слова.

"Брэдли просто уложил свою дочь в постель и примчался сюда сделать это, - сказал Питт в начале выступления. - Он замечательный. Я стал трезвым из-за этого парня, и с тех пор каждый день становился счастливее".

В сентябре 2019 года Питт признался, что ходил на встречи сообщества Анонимных Алкоголиков, и этот опыт помог ему справиться с зависимостью.

"Все эти люди сидели вокруг, и я никогда не слышал, чтобы кто-то был настолько открытым и честным, - рассказал актер. - Это было безопасное место, где было мало осуждения, и, следовательно, ты не осуждал самого себя".

45-летний Брэдли Купер известен по фильмам "Звезда родилась", "Мальчишник в Вегасе", "Мой парень - псих", "Снайпер". Семикратный номинант на премию "Оскар" не пьет алкоголь уже 16 лет. В интервью для GQ в 2013 году он сказал: "Если бы я продолжил, я бы действительно разрушил всю свою жизнь".

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