73-летний Сильвестр Сталлоне перестал прятать седые волосы и бороду: мнения фанатов разделились

Сильвестр Сталлоне в Instagram опубликовал мотивационное послание, в котором рассказал о пассивности и борьбе с ленью. И хотя слова 73-летнего актера определенно заслуживают внимания, поклонники заметили, что он перестал закрашивать седину.

На видео борода и волосы Сталлоне выглядят абсолютно белыми, из-за чего облик звезды "Рэмбо" кардинально изменился.

"Иногда я просыпаюсь и чувствую, что ничего не делаю. Просто расслабился. Это чистая правда. Если кто-то говорит иначе, он лжет - это человеческая натура. Затем вы поворачиваетесь, немного злитесь на себя и понимаете, что можете получить все, что вам нужно, чтобы внести депозит в Банк Целей. Итак, я вернусь к своей любимой фразе [из фильма "Рокки"] и сделаю это! Продолжай пробивать!" - написал актер.

Друзья, родственники и многие фанаты Сильвестра Сталлоне обрадовались его новому честному имиджу.

"Выглядишь отлично, самый интересный человек в мире", - написал младший брат актера Фрэнк Сталлоне.

"Нелегко так долго жить со славой и силой. Горжусь вами с седыми волосами", - комментируют поклонники. "Выглядишь отлично, чемпион!" "Оставайся честным с сединой! Хорошо смотрится на тебе!"

Среди реакций на появление седого Сталлоне нашлись и негативные: "Черт возьми, ребята, Рокки действительно стареет. Грустно видеть, как все становятся старше", "Раньше ты выглядел на 45, а теперь - на 70".

98-летняя мама Сталлоне показала видео из спортзала и стало ясно, в кого пошел бессмертный Рэмбо. В своем возрасте Жаклин Сталлоне еще умеет удивлять.

Внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитый образ отца. Актеру и правда есть чем гордиться, ведь еще с подросткового возраста Джозеф Баена не на шутку увлекается бодибилдингом.

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