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Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова станут родителям - слухам нашлись подтверждения

Беременную супругу певца застали в Майами

среда, 29 января 2020, 15:55
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В СМИ на этой неделе прошел слушок, что вскоре российская теннисистка и модель Анна Курникова родит певцу Энрике Иглесиасу третьего ребенка. Уже сегодня в сети появились этому подтверждения - снимки пары в Майами, на одном из которых отчетливо виден округлившийся живот беременной спортсменки.

С начала нового года 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас отправились в Майами, откуда делятся яркими фото в Instagram. Что правда, вместо себя пара показывает фанам живописные локации, детей и животных. А вот мексиканскому журналу HOLA! удалось раздобыть наиболее интересный для них кадр.

Пару засняли на прогулочной яхте. На фото Курникова одета в объемную спортивную кофту, которая уже не скрывает изменений ее фигуры. В свою очередь, телеканал Telemundo Entretenimiento утверждает, что третий ребенок звездной пары появится на свет уже в марте.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже более 15 лет. В декабре 2017 года певец и модель стали родителями - в их семье появились близнецы Николас и Люси.

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