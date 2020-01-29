Жена Владимира Остапчука впервые озвучила причину развода с телеведущим

Владимир Остапчук и Елена Войченко публично объявили о разрыве еще осенью прошлого года, однако внимание к паре не угасло. Поклонники телеведущего до сих пор гадают, почему распался его брак. Ответ на этот вопрос решилась дать Елена.

Свою версию событий жена Остапчука озвучила в программе "Зірковий шлях". Войченко призналась, что устала терпеть постоянные измены мужа. Поначалу Елена прощала Владимира, но потом попросила его уйти.

Первый кризис отношений Остапчуки пережили после Евровидения-2017, где Владимир был ведущим. Именно тогда он ощутил бешеную популярность и начал изменять.

"Человек мне сказал: я хочу изменить свою жизнь кардинально полностью, уйти к другому человеку. Но потом прошло буквально 2 недели и он перехотел. Новая женщина надоела. И это не хочу, и это не хочу ... И в какой-то момент он наверняка таки понял, что хочет семью. На этом этапе я сказала - я допускаю, что человек может ошибаться", - говорит Елена.

Войченко простила мужа, а вскоре узнала, что беременна во второй раз. Казалось, рождение сына должно было окончательно примирить пару, но Елена узнает, что Владимир снова изменяет ей.

"Был момент, когда он оставил мне свой телефон, и в галерее я заметила скажем так, результаты его общения с женщинами. Которые были возможно одноразовые, многоразовые, постоянные. То есть были ситуации, я узнала об этом постфактум. Что конечно просто меня шокировало", - призналась женщина.

Владимир и Елена познакомились во время учебы в Уманском университете в 2002 году. Спустя пять лет влюбленные сыграли свадьбу. Со стороны казалось, что у них просто идеальная семья - двое прекрасных детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр, совместный отдых и прочие приятности. Соцсети телеведущего буквально утопали в нежных снимках с женой и детьми. Поэтому новость о расставании пары стала для поклонников полной неожиданностью. Сейчас пара проходит бракоразводный процесс.

Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь. Примечательно, что интервью снималось до того, как ведущий объявил о разводе с женой.

Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре 2019 года расстался с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.