RU  UA

Лайм

Не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук разоткровенничался о личной жизни

А также рассказал о своем самом большом страхе

суббота, 26 октября 2019, 12:57
читати статтю українською

Украинский ведущий и один из фаворитов шоу Танці з зірками-2019 Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь.

Об этом он откровенно рассказал в программе Маши Ефросининой "Экзамен". Примечательно, что интервью снималось до того, как Владимир объявил о разводе с женой.

"Я не верю в любовь до гроба, я не верю в то, что отношения бывают одни на всю жизнь. Я знаю то, что жизнь очень сложная штука. Я всегда допускаю мысль, что какие бы ни были отношения, возможен гипотетический вариант. Отношения всегда будут партнерские, если вы взрослые люди. Если ты кого-то встретил или она кого-то встретила - это фигня", - говорит Остапчук.

В ходе интервью телеведущий также рассказал о своем самом большом страхе.

"Для меня самый большой страх в жизни - потерять моих детей. Я этого прям боюсь. Я их безумно люблю, - говорит Владимир со слезами на глазах. - Я когда-то проснулся ночью и у меня был сон, что Эмилия заболела. Я прокрутил этот вариант, проснулся и был в слезах. Я плакал ночью".

Напомним, что впервые о разладе в семье Владимира Остапчука заговорили вечером 24 октября, когда на сайте Подольского районного суда города Киев обнаружили соответствующий иск, зарегистрированный двумя днями раньше. Позже телеведущий подтвердил слухи о непростом решении.

Владимир и Елена поженились в 2007 году. Сегодня пара воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, который родился в марте 2018 года.

  • Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая является фавориткой проекта "Танці з зірками", откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко.
  • Ранее певица Слава Каминская призналась, что не долго была одна после развода с мужем Эдгаром в июле этого года. Солистка группы "НеАнгелы" добавила, что вполне может в очередной раз выйти замуж.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Настя Каменских в бикини устроила сексуальные танцы на пляже: видео

Украинская певица Настя Каменских в одном бикини станцевала на пляже в Мексике.

55-летняя Моника Беллуччи очаровала фанов снимком из юности

Актриса Моника Беллуччи поделилась с поклонниками архивным снимком из своей молодости.

Величайший артист и будущий президент: Канье Уэст удивил сеть эксцентричным интервью

В интервью Канье Уэст рассказал о религии, проповедях, ссоре с Дрейком и желании стать президентом

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: