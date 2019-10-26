Не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук разоткровенничался о личной жизни

Украинский ведущий и один из фаворитов шоу Танці з зірками-2019 Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь.

Об этом он откровенно рассказал в программе Маши Ефросининой "Экзамен". Примечательно, что интервью снималось до того, как Владимир объявил о разводе с женой.

"Я не верю в любовь до гроба, я не верю в то, что отношения бывают одни на всю жизнь. Я знаю то, что жизнь очень сложная штука. Я всегда допускаю мысль, что какие бы ни были отношения, возможен гипотетический вариант. Отношения всегда будут партнерские, если вы взрослые люди. Если ты кого-то встретил или она кого-то встретила - это фигня", - говорит Остапчук.

В ходе интервью телеведущий также рассказал о своем самом большом страхе.

"Для меня самый большой страх в жизни - потерять моих детей. Я этого прям боюсь. Я их безумно люблю, - говорит Владимир со слезами на глазах. - Я когда-то проснулся ночью и у меня был сон, что Эмилия заболела. Я прокрутил этот вариант, проснулся и был в слезах. Я плакал ночью".

Напомним, что впервые о разладе в семье Владимира Остапчука заговорили вечером 24 октября, когда на сайте Подольского районного суда города Киев обнаружили соответствующий иск, зарегистрированный двумя днями раньше. Позже телеведущий подтвердил слухи о непростом решении.

Владимир и Елена поженились в 2007 году. Сегодня пара воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, который родился в марте 2018 года.

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