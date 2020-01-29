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Реалистичную фигуру Джеки Чана прокатили по Нью-Йорку в честь Китайского нового года: фото

После небольшого путешествия восковая копия актера поселилась в центре Нью-Йорка

среда, 29 января 2020, 11:58
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Музей Мадам Тюссо в Нью-Йорке опубликовал видео и несколько фотографий, на которых реалистичная фигура Джеки Чана запечатлена в разных уголках города. Выпуск восковой реплики 65-летнего актера приурочили к Китайскому новому году, который в 2020 году пришелся на 25 января.

Фигура Джеки Чана появлялась в китайском квартале, практиковала кунг-фу в студии боевых искусств, обедала в китайском ресторане, а затем вызвала такси, чтобы отправиться на Таймс-сквер к музею Мадам Тюссо. Именно там поклонники звезды боевиков смогут рассмотреть ее поближе и сделать памятные фото.

Издание CNA сообщает, что выход нового фильма с Джеки Чаном "Авангард" был отложен из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае. Все мировые релизы в Китае и за рубежом были отложены, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса в кинотеатрах.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Джеки Чан

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