Реалистичную фигуру Джеки Чана прокатили по Нью-Йорку в честь Китайского нового года: фото

Музей Мадам Тюссо в Нью-Йорке опубликовал видео и несколько фотографий, на которых реалистичная фигура Джеки Чана запечатлена в разных уголках города. Выпуск восковой реплики 65-летнего актера приурочили к Китайскому новому году, который в 2020 году пришелся на 25 января.

Фигура Джеки Чана появлялась в китайском квартале, практиковала кунг-фу в студии боевых искусств, обедала в китайском ресторане, а затем вызвала такси, чтобы отправиться на Таймс-сквер к музею Мадам Тюссо. Именно там поклонники звезды боевиков смогут рассмотреть ее поближе и сделать памятные фото.

Издание CNA сообщает, что выход нового фильма с Джеки Чаном "Авангард" был отложен из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае. Все мировые релизы в Китае и за рубежом были отложены, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса в кинотеатрах.

Джеки Чан на съемках "Авангарда" довел режиссера до слез. Несмотря на возраст, актер старается выполнять трюки самостоятельно, и новая роль едва не стоила ему жизни.

Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо. Теперь рядом с королевской семьей зияет пустота.

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