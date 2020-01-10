Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо: фото

Знаменитый музей восковых фигур убрал реалистичные копии принца Гарри и Меган Маркл с экспозиции после их решения отказаться от полномочий старших членов королевской семьи. В Twitter лондонский филиал музея разместил фото фигур королевы Елизаветы, принца Филиппа, Кейт Миддлтон и принца Уильяма рядом с пустым местом, где раньше стояли Меган и Гарри.

"Мы должны уважать их пожелания", - говорится в дерзком комментарии под фото.

"Наряду с остальным миром мы реагируем на удивительные новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские отступят как старшие члены королевской семьи, - сказал генеральный директор музея Стив Дэвис. - С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не появятся в нашем наборе королевской семьи. Будучи двумя нашими самыми популярными и любимыми фигурами, они, конечно, останутся важным экспонатом в музее мадам Тюссо в Лондоне. А пока мы посмотрим, что для них приготовит будущее".

Музей мадам Тюссо в Лондоне представил восковую фигуру Меган Маркл перед свадьбой с принцем Гарри в мае 2018 года. Она была одета в элегантное темно-зеленое платье P.A.R.O.S.H, которое Маркл выбрала для официального объявления о своей помолвке.

Меган Маркл вернулась в Канаду после отказа от королевских полномочий. Принц Гарри остался в Лондоне, чтобы уладить дела с королевской семьей.

Фанатов рассмешила восковая фигура известной певицы в Музее мадам Тюссо. Художники хотели уважить Ники Минаж, но что-то пошло не так.

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