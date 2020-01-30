Супермодель Эмили Ратаковски в нижнем белье снялась в дерзкой фотосессии: фанаты жалуются на фотошоп

28-летняя Эмили Ратаковски, в 2017 году основавшая бренд нижнего белья и купальников Inamorata, не стала нанимать моделей для рекламы новой коллекции. Супермодель сама нарядилась в изящные боди и прозрачные комплекты, вызвав у фанатов настоящую бурю эмоций.

На снимках Ратаковски позирует в приспущенных джинсах, кожаной куртке и белоснежной ниспадающей рубашке, демонстрируя безупречную фигуру в черном белье.

Реакции фанатов модели разделились. Часть из них рассыпались в комплиментах, но некоторые заметили, что снимки в новом кампейне излишне отретушированны.

"Эстетика этой кампании - умопомрачительная, Эмили!" - восхищаются одни.

"Найми другого редактора фотографий. Снимки слишком отфотошоплены", - советуют другие.

Лесе Никитюк удалось сфотографировать себя в бикини. Теперь телеведущая раздает советы по "самафото".

Оля Полякова в бикини свела с ума поклонников. Певица наслаждается отдыхом в Майами и не скрывает своих прелестей.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.