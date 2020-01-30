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Супермодель Эмили Ратаковски в нижнем белье снялась в дерзкой фотосессии: фанаты жалуются на фотошоп

Прозрачное белье красотки не смогло отвлечь внимание придирчивых комментаторов

четверг, 30 января 2020, 14:07
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28-летняя Эмили Ратаковски, в 2017 году основавшая бренд нижнего белья и купальников Inamorata, не стала нанимать моделей для рекламы новой коллекции. Супермодель сама нарядилась в изящные боди и прозрачные комплекты, вызвав у фанатов настоящую бурю эмоций.

На снимках Ратаковски позирует в приспущенных джинсах, кожаной куртке и белоснежной ниспадающей рубашке, демонстрируя безупречную фигуру в черном белье.

Реакции фанатов модели разделились. Часть из них рассыпались в комплиментах, но некоторые заметили, что снимки в новом кампейне излишне отретушированны.

"Эстетика этой кампании - умопомрачительная, Эмили!" - восхищаются одни.

"Найми другого редактора фотографий. Снимки слишком отфотошоплены", - советуют другие.

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