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Просто мечта: Оля Полякова в сексуальном бикини свела с ума поклонников

Певица наслаждается отдыхом в Майами

среда, 29 января 2020, 11:27
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Украинская певица Оля Полякова после отдыха в Мексике отправилась в Майами, откуда дразнит поклонников яркими снимками. На этот раз артистка показала фото, которые буквально свели ее фанатов с ума.

На снимках, опубликованных в Instagram, Полякова запечатлена в бикини черного цвета. Певица позирует возле бассейна, принимая соблазнительные позы. Тонкая талия, длинные ноги, роскошный бюст - все это делает фигуру Оли идеальной.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поклонники певицы не смогли пройти мимо публикации и осыпали своего кумира комплиментами.

"Какая роскошная", "У меня внезапно потемнело в глазах. От твоей красоты", "Обожаю ваши ноги", "Богиня", "Ну нереальная", "Фигура просто мечта", "Идеал", - восхищаются фолловеры.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

  • Старшая дочь Оли Поляковой следует примеру своей звездной мамы, регулярно публикуя в Instagram фотографии в купальнике. На этот раз 14-летняя Маша выложила снимок, сделанный во время отдыха в Мексике. Однако фото понравилось не всем.
  • Многие украинские знаменитости проводят сейчас отпуск у моря, откуда регулярно дразнят поклонников яркими снимками. Самыми популярными, конечно же, являются фотографии в бикини.

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