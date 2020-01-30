Лесе Никитюк удалось сфотографировать себя в бикини - теперь она раздает советы по "самафото"

Последовав примеру многих украинских знаменитостей, в долгожданный отпуск отправилась телеведущая Леся Никитюк. Для отдыха звезда "Орла и Решки" выбрала Абу-Даби (ОАЭ).

На своей странице в Instagram девушка постит яркие снимки, среди которых, конечно же, есть и в купальниках. На одном из кадров Леся позирует в бежевом бикини, сидя на песке. В подписи к снимку телеведущая призналась, что сфотографировала себя сама и тут же принялась раздавать советы по "самафото".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Как сфоткать саму себя? Записывайте, пока я добрая. Выставляете таймер на фото (10 сек), нажимаете пуск и быстро засовываете телефон в песок до середины. Фото готово", - написала Никитюк.

Не обошлось и без ироничных снимков с отдыха. Леся не смогла удержаться и поделилась с подписчиками забавным фото с подругой, на котором они меряются "беременными животами".

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавными снимками, сделанными во время трапезы. "А как вы доедаете остатки новогодней роскоши?", - написала телеведущая.

Леся Никитюк решила попробовать себя в роли исполнительницы. Телеведущая записала трек "Дівчата-хмарочоси" и выпустила ироничный клип. Сняться в своем первом музыкальном видео Леся предложила коллеге Александру Педану.

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