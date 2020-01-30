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В сети нашли двойника Меган Маркл, и она готова стать заменой герцогини: фото

Instagram простой американки наводнили фанаты Меган Маркл. И не случайно! Женщина похожа на нее как сестра-близнец

четверг, 30 января 2020, 17:31
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39-летняя Акиша Лэнд из Миссури завела Instagram, чтобы делиться фотографиями своих детей, но ее соцсети наводнили фанаты королевской семьи. Дело в том, что женщина выглядит как сестра-близнец Меган Маркл, о чем ей постоянно напоминают знакомые и незнакомые люди.

В интервью Daily Mail женщина рассказала, что в общественных местах ее регулярно останавливают незнакомцы, принимающие ее за герцогиню Сассекскую.

"Меня сравнивают с ней довольно часто, и не только онлайн. Это происходит в церкви, в кинотеатре, в продуктовом магазине и других местах вне дома, - рассказала Лэнд. - Бывает, случайные люди подходят и говорят: "Вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на…" Я всегда смеюсь, прежде чем они закончат предложение, потому что я точно знаю, кого они имеют ввиду. Я слышала это так много раз. Особенно недавно, когда начала выпрямлять волосы".

Акиша совсем не против сравнений: жену принца Гарри она считает очень красивой.

"Даже мои близкие друзья и семья говорят, что я похожа на нее! И хотя я сама не вижу сходства, я определенно воспринимаю это как огромный комплимент, потому что она просто офигительно великолепна, - говорит женщина. - Я всегда шучу, чтобы кто-то обратился к ее людям и дал им знать, что я всегда готова заменить ее как двойник, если она не хочет идти на какие-либо мероприятия, куда ее приглашают".

Сегодня за Акишей Лэнд в Instagram следит более 158 тыс. человек. Под ее фотографиями фолловеры оставляют сотни комментариев о схожести с Меган Маркл.

"Сначала подумала, что это она! Но я удивилась, потому что не помню, чтобы на нее подписывалась", - пишут пользователи соцсети. - "Я собирался сказать то же самое. Она очень похожа на Меган Маркл! Такая красивая". "Та же улыбка, Боже мой! Ты выглядишь так же, как герцогиня". "Близнец Меган Маркл!"

  • Похоже, отношения Меган Маркл с отцом вконец испортились. Он обвинил ее в разрушении королевской семьи и предположил, что она отказалась от полномочий из жадности.
  • Канадцы не стали сопротивляться переезду принца Гарри и Меган Маркл в свою страну, но отказались платить их охрану. Петицию подписали десятки тысяч человек, теперь ее рассмотрит премьер-министр.

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