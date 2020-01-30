В сети нашли двойника Меган Маркл, и она готова стать заменой герцогини: фото

39-летняя Акиша Лэнд из Миссури завела Instagram, чтобы делиться фотографиями своих детей, но ее соцсети наводнили фанаты королевской семьи. Дело в том, что женщина выглядит как сестра-близнец Меган Маркл, о чем ей постоянно напоминают знакомые и незнакомые люди.

В интервью Daily Mail женщина рассказала, что в общественных местах ее регулярно останавливают незнакомцы, принимающие ее за герцогиню Сассекскую.

"Меня сравнивают с ней довольно часто, и не только онлайн. Это происходит в церкви, в кинотеатре, в продуктовом магазине и других местах вне дома, - рассказала Лэнд. - Бывает, случайные люди подходят и говорят: "Вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на…" Я всегда смеюсь, прежде чем они закончат предложение, потому что я точно знаю, кого они имеют ввиду. Я слышала это так много раз. Особенно недавно, когда начала выпрямлять волосы".

Акиша совсем не против сравнений: жену принца Гарри она считает очень красивой.

"Даже мои близкие друзья и семья говорят, что я похожа на нее! И хотя я сама не вижу сходства, я определенно воспринимаю это как огромный комплимент, потому что она просто офигительно великолепна, - говорит женщина. - Я всегда шучу, чтобы кто-то обратился к ее людям и дал им знать, что я всегда готова заменить ее как двойник, если она не хочет идти на какие-либо мероприятия, куда ее приглашают".

Сегодня за Акишей Лэнд в Instagram следит более 158 тыс. человек. Под ее фотографиями фолловеры оставляют сотни комментариев о схожести с Меган Маркл.

"Сначала подумала, что это она! Но я удивилась, потому что не помню, чтобы на нее подписывалась", - пишут пользователи соцсети. - "Я собирался сказать то же самое. Она очень похожа на Меган Маркл! Такая красивая". "Та же улыбка, Боже мой! Ты выглядишь так же, как герцогиня". "Близнец Меган Маркл!"

Похоже, отношения Меган Маркл с отцом вконец испортились. Он обвинил ее в разрушении королевской семьи и предположил, что она отказалась от полномочий из жадности.

Канадцы не стали сопротивляться переезду принца Гарри и Меган Маркл в свою страну, но отказались платить их охрану. Петицию подписали десятки тысяч человек, теперь ее рассмотрит премьер-министр.

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