Имя Меган Маркл превратили в глагол - если вас не ценят на работе, можете просто меганмарклить

Нападки желтой прессы на Меган Маркл и желание принца Гарри защитить жену привели к тому, что королевская пара отказалась от полномочий и титулов. Это событие потрясло мир и привело к появлению новых слов. "Мегзит" (по аналогии с Брекзитом) - лишь одно из них. Второе - глагол "меганмарклить", который становится в сети все популярнее.

"Меганмарклить - ценить себя и свое психическое здоровье настолько, чтобы подняться и покинуть ситуацию / среду, в которой ваше подлинное я не ценится или не требуется", - объясняет термин издание The Guardian.

Таким образом, Меган Маркл невольно стала "покровительницей самоуважения, психического здоровья и отстаивания собственных границ".

Зарубежные СМИ приводят ряд примеров, как использовать новый глагол. Делать это можно как в личной жизни, так и на работе.

"Чувак, сегодня вечером я иду развлекаться, но я собираюсь меганмарклить", т.е. "уйти домой рано, лечь спать вовремя и не писать своим бывшим".

"Я подумываю меганмарклить: мне уже два года не повышают зарплату, и у меня могли бы появиться варианты работы получше".

"Прошлой ночью я полностью меганмарклила своего бывшего и не отвечала на его сообщения".

Похоже, отношения Меган Маркл с отцом вконец испортились. Он обвинил ее в разрушении королевской семьи и предположил, что она отказалась от полномочий из жадности.

Канадцы не стали сопротивляться переезду принца Гарри и Меган Маркл в свою страну, но отказались платить их охрану. Петицию подписали десятки тысяч человек, теперь ее рассмотрит премьер-министр.

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