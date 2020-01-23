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Отец Меган Маркл обвинил ее в разрушении королевской семьи

Похоже, отношения Меган с отцом вконец испортились

четверг, 23 января 2020, 18:35
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Томас Маркл выступил с критикой дочери Меган и принца Гарри в новом документальном фильме на британском телеканале Channel 5. Похоже, 75-летнего американца больше всего волнует судьба монархии, а решение молодой семьи начать независимую жизнь кажется ему кощунством.

"Это одна из величайших долгоживущих институций за всю историю. Они ее разрушают. Они делают ее жалкой. Они превращают ее в [торговый центр] Walmart с короной сверху. Это смешно. Они не должны этого делать", - сказал Маркл.

"Каждая молодая девушка хочет стать принцессой, и она получила это. А теперь она отбрасывает это... похоже, она делает это из-за денег, - посетовал отец герцогини Сассекской. - Очевидно, что трех миллионов долларов и дома с 26 спальнями для них не достаточно. Мне из-за этого немного стыдно".

Затем Томас Маркл добавил: "Я скучаю по Меган. Я скучаю по тому, кем она была, но я не знаю, кто она сейчас. В этом проблема".

Мужчина попал в заголовки газет в 2018 году, устроив для папарацци фотосессию накануне свадьбы дочери. Он должен был присутствовать на венчании, но в пропустил церемонию, заявив, что восстанавливается после операции на сердце.

В феврале 2019 года британский таблоид опубликовал выдержки из письма, которое Меган написала отцу через несколько месяцев после свадьбы. Это побудило герцогиню подать в суд на газету и ее издателя Associated Newspapers за неправомерное использование частной информации, нарушение авторских прав и нарушение Закона о защите данных.

Издание Newsweek пишет, что защита газеты опирается на доказательства Томаса Маркла, а значит он сможет дать показания против Меган и Гарри, если дело дойдет до суда.

  • Ранее принц Гарри объяснил решение отказаться от королевского титула. Он сожалеет о том, что жизнь не сложилась так, как они с Меган ожидали, но рассчитывает на мирное будущее
  • Орландо Блум озвучит принца Гарри в новом комедийном шоу о королевской семье. Мультсериал "Принц" выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

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