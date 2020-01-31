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Красива в любом возрасте: 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройные ноги на обложке модного глянца

В новой фотосессии супермодель позирует с байком, и этот образ ей очень к лицу

пятница, 31 января 2020, 11:55
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Остались в прошлом времена, когда карьера модели заканчивалась с появлением первых морщинок. 53-летняя Синди Кроуфорд - лучшее тому подтверждение. Супермодель, чей пик популярности пришелся на 90-е, украсила обложку сингапурского Harper’s Bazaar. В интервью журналу она раскрыла секрет хорошего самочувствия и потрясающего внешнего вида.

"Я занимаюсь физическими упражнениями, стараюсь правильно питаться и ухаживаю за кожей. Но самое главное - быть благодарной и делать то, что заставляет чувствовать себя хорошо: например, жить своей работой, общаться с друзьями и семьей, помогать обществу", - говорит Кроуфорд.

Модель призналась, что настоящим героем, вдохновляющим ее все эти годы, для нее стала мать.

"Моя мама из-за лейкемии потеряла ребенка, моего младшего брата Джеффа, а также пережила тяжелый развод с моим отцом. Но она остается женщиной, которая хочет видеть лучшее во всем и во всех", - рассказала она.

В Instagram Синди Кроуфорд опубликовала фото обложки Harper’s Bazaar с подписью: "Спасибо, что позволяете мне популяризировать идею красоты в любом возрасте". На это фанаты отреагировали сотнями комплиментов.

"Ты прекрасна в любом возрасте", - пишут они. "Эти ноги!" "Ты не только красива, но также прекрасная женщина, наставница и замечательная мама. Ты должна гордиться всем, чего достигла!"

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Синди Кроуфорд

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