В сети обсуждают внешность Кейт Бекинсейл - никто не верит, что звезде "Перл Харбор" уже почти 50

Британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по фильмам "Перл Харбор", "Другой мир" и "Ван Хельсинг" стала героиней американского журнала Women’s Health.

Знаменитость снялась в стильной спортивной фотосессии, где продемонстрировала несколько боксерских приемов, а также рассказала, как ей удается так молодо выглядеть. На снимках Кейт выглядит будто юная девочка, а ведь в июле ей исполнилось 46 лет.

Актриса признается, что в первую очередь очень внимательно следит за своим питанием. Она употребляет в пищу много белка - курицу или яйца, заправленные маслом с травами. Ее рацион также состоит из всевозможных овощных салатов и лосося.

Что касается ограничений, то звезда практически не пьет кофе и алкоголь, а также не употребляет сладкое. Все это негативно сказывается на ее самочувствии.

Поддерживать фигуру подтянутой Бекинсейл помогают регулярные занятия в спортзале - звезда тренируется шесть раз в неделю. А когда актриса находится на съемках вне города, она занимается йогой. По словам Кейт, именно благодаря практике йоги она не пострадала во время съемки одного из боевиков.

Фанаты актрисы искупали Кейт в комплиментах, отмечая, что она является примером для подражания для многих девушек. Ведь далеко не каждой удается так выглядеть.

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