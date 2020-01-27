С возрастом все лучше: 50-летняя Дженнифер Лопес показала соблазнительную фигуру в купальнике

Интенсивные тренировки Дженнифер Лопес перед выступлением на футбольном чемпионате Супербоул-2020, который в США приравнивается к национальному празднику, дают о себе знать. В новой фотосессии для бренда Guess звезда продемонстрировала стройную фигуру, а ее элегантные ретро-образы привели в восторг миллионы поклонников.

50-летняя Лопес примерила леопардовый купальник, элегантный брючный костюм и несколько нарядов с глубокими декольте. Серия снимков в Instagram набрала 2,4 млн лайков и более 20 тысяч комментариев. В них фанаты признаются Дженнифер в любви и восхищаются ее красотой.

"Флюиды Мерилин Монро", - пишут они. - "Королева!", "С возрастом ты становишься все более ослепительной!"

По словам Джей Ло, секрет ее эффектных фотосессий заключается в хорошей фантазии и навыках актерского мастерства.

"Я всегда придумываю персонажа, которого могу сыграть во время съемки. Нам было очень весело работать над этим кампейном", - сказала звезда.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах режиссера. Во время деловой встречи тот захотел увидеть грудь актрисы, но она не растерялась.

Бывшая стриптизерша требует $40 млн у создателей фильма с Дженнифер Лопес. Женщина утверждает, что ее оклеветали, а актрисе не удалось передать ее характер.

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