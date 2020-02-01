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Солистка "НеАнгелов" выгуляла на Мальдивах купальник в цветах украинского флага: фото

Певица подразнила фанатов яркими снимками с отдыха

суббота, 1 февраля 2020, 17:15
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Участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха после новогодних концертов улетела на Мальдивы. На отдыхе певица сделала много ярких снимков, однако сразу ими делиться с поклонниками не стала. Фотографии с отпуска исполнительница опубликовала уже по прилету в Киев.

На своей странице в Instagram девушка написала пост, в котором объяснила свое решение. По словам Виктории, она решила устроить себе отпуск без социальных сетей.

"Словила себя на мысли, что вместо пальмы, рассматриваю фото в ленте, то решила провести эксперимент – на время отдыха отказаться от соцсетей", - написала Виктория.

Девушка признается, что в первые дни прибывания на райском острове ей особенно хотелось заявить о своих планах и "заодно блеснуть в купальнике с цветами нашего родного флага Украины".

Поклонники не перестают восхищаться точеной фигурой певицы, называя ее идеальной. "У тебя шикарнейшая фигура", "Какая вы красивая и изящная", "Идеальная фигура", "Как можно быть такой безупречной", "Фигурка огонь", "Фигурка - мечта", "Идеальная", - пишут фаны.

  • Ранее Виктория Смеюха сообщила, что рассталась со своим парнем, которого так тщательно скрывала от посторонних глаз. Но несмотря на разочарование в отношениях певица не теряет надежду встретить настоящую любовь.
  • Многие украинские знаменитости проводят сейчас отпуск у моря, откуда регулярно дразнят поклонников яркими снимками. Самыми популярными, конечно же, являются фотографии в бикини.

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