Украинские звезды устроили в сети марафон купальников - смотреть на их фото из офиса особенно больно

Украинские знаменитости после новогодних вечеринок улетели в теплые края и на горнолыжные курорты, откуда регулярно радуют поклонников яркими снимками. Но самыми популярными, конечно же, являются фотографии в бикини.
Известные девушки тратят много времени, сил и денег на покупку идеального купальника. Ведь до мелочей продуманный пляжный образ способен не только подчеркнуть достоинства фигуры, но и скрыть мелкие недостатки. Мы заглянули в Instagram знаменитостей и собрали самые эффектные фото звездных курортников.
Настя Каменских (NK)
Певица вместе с мужем Потапом свои зимние каникулы проводят в Мексике. Супруги наслаждаются невероятной природой, друг другом, а также не забывают и об утренних тренировках. Кроме того, Настя не упускает возможности похвастаться своей фигурой и купальниками.
Надя Дорофеева
Солистка "Время и Стекло" и ее муж, певец и телеведущий Владимир Дантес, в этом году решили отправиться в отпуск в Доминикану. Модница взяла с собой в отпуск 5 купальников - несколько бикини с анималистичным принтом, монокини ярко-розового цвета и классический черный.
Оля Полякова
Певица сбежала от городской суеты и концертов на мексиканский курорт Канкун. С собой она взяла дочерей - 8-летнюю Алису и 14-летнюю Машу, а также прихватила несколько эффектных купальников.
Леся Никитюк
В этом году экс-ведущая шоу "Орел и Решка" предпочла теплым краям отдых на горнолыжном курорте. Леся отправилась в Буковель, откуда делится не только снимками на фоне заснеженных гор, но фото в купальнике. Так, на на одном из фото Леся продемонстрировала упругие ягодицы в черном бикини.
Лилия Ребрик
Телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий для отдыха выбрали райский уголок нашей планеты - Мальдивские острова. Звездные супруги впервые отправились на отдых без детей.
Полина Логунова
Супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова зимние каникулы решила провести во Вьетнаме. Девушка традиционно похвасталась своим спортивным телом и огромными татуировками.
MARUV
Эпатажная певица зимний отпуск предпочла провести в Арабских Эмиратах. Звезда вместе с мужем Александром отправились в Дубай. Для отдыха Анна выбрала черный купальник с вырезами в области живота и груди.
- MONATIK и его супруга Ирина Демичева после новогодних корпоративов отправились на Мальдивские острова. На отдых супруги взяли с собой сыновей Даниила и Платона. Красочными фото с отпуска пара регулярно делится на своих страницах в Instagram.
- А Джамала вместе с мужем Бекиром и годовалым сыном Эмиром наслаждаются отдыхом в Египте. В подписи к фотографиям Джа рассказала, что они впервые отправились к морю втроем.
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