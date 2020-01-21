Украинские звезды устроили в сети марафон купальников - смотреть на их фото из офиса особенно больно

Украинские знаменитости после новогодних вечеринок улетели в теплые края и на горнолыжные курорты, откуда регулярно радуют поклонников яркими снимками. Но самыми популярными, конечно же, являются фотографии в бикини.

Известные девушки тратят много времени, сил и денег на покупку идеального купальника. Ведь до мелочей продуманный пляжный образ способен не только подчеркнуть достоинства фигуры, но и скрыть мелкие недостатки. Мы заглянули в Instagram знаменитостей и собрали самые эффектные фото звездных курортников.

Настя Каменских (NK)

Певица вместе с мужем Потапом свои зимние каникулы проводят в Мексике. Супруги наслаждаются невероятной природой, друг другом, а также не забывают и об утренних тренировках. Кроме того, Настя не упускает возможности похвастаться своей фигурой и купальниками.

Фото: instagram.com/kamenskux

Фото: instagram.com/kamenskux

Надя Дорофеева

Солистка "Время и Стекло" и ее муж, певец и телеведущий Владимир Дантес, в этом году решили отправиться в отпуск в Доминикану. Модница взяла с собой в отпуск 5 купальников - несколько бикини с анималистичным принтом, монокини ярко-розового цвета и классический черный.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Оля Полякова

Певица сбежала от городской суеты и концертов на мексиканский курорт Канкун. С собой она взяла дочерей - 8-летнюю Алису и 14-летнюю Машу, а также прихватила несколько эффектных купальников.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Леся Никитюк

В этом году экс-ведущая шоу "Орел и Решка" предпочла теплым краям отдых на горнолыжном курорте. Леся отправилась в Буковель, откуда делится не только снимками на фоне заснеженных гор, но фото в купальнике. Так, на на одном из фото Леся продемонстрировала упругие ягодицы в черном бикини.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Лилия Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий для отдыха выбрали райский уголок нашей планеты - Мальдивские острова. Звездные супруги впервые отправились на отдых без детей.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Полина Логунова

Супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова зимние каникулы решила провести во Вьетнаме. Девушка традиционно похвасталась своим спортивным телом и огромными татуировками.

Фото: instagram.com/polinalogunova

Фото: instagram.com/polinalogunova

MARUV

Эпатажная певица зимний отпуск предпочла провести в Арабских Эмиратах. Звезда вместе с мужем Александром отправились в Дубай. Для отдыха Анна выбрала черный купальник с вырезами в области живота и груди.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фото: instagram.com/maruvofficial

MONATIK и его супруга Ирина Демичева после новогодних корпоративов отправились на Мальдивские острова. На отдых супруги взяли с собой сыновей Даниила и Платона. Красочными фото с отпуска пара регулярно делится на своих страницах в Instagram.

А Джамала вместе с мужем Бекиром и годовалым сыном Эмиром наслаждаются отдыхом в Египте. В подписи к фотографиям Джа рассказала, что они впервые отправились к морю втроем.

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