Говорят, полиция Парижа выгнала певицу Анастасию Приходько из Лувра - что произошло на самом деле

Анастасия Приходько стала героиней едва ли не криминальных новостей украинских СМИ с заголовками "Полиция Парижа выгнала украинскую певицу из Лувра". А по сути все дело в недосказанности и преждевременных выводах.

В Инстаграм артистки появился короткий ролик, снятый у стен знаменитого парижского музея. В кадре ее команда и представители местной полиции: "Увидеть Париж и умереть это фигня! А вот увидеть Лувр, и чтоб тебя попросила полиция его покинуть, это воспоминания на всю жизнь" - прокомментировала видео Приходько. Пояснения ситуации на страницах певицы появились со временем.

Судя по всему, в Лувр Анастасия Приходько отправилась снимать новый клип, но там возникли некоторые недопонимания с местной полицией. В итоге история все равно закончилась "хеппи-эндом": "Мало того что мы все сняли <...> с нами был человек, который жил во Франции, у него было разрешение из французской мэрии для съемок", - рассказала позже в своем посте певица.

Так как представитель артистки в Лувре опаздывал, ее команда решила начать съемки без него, однако полиция этому воспрепятствовала: "Нам пришлось на английском объяснять, что у нас все в порядке <...> А дальше вы сами увидите! Кадры будут", - добавила Приходько.

Над чем именно певица и ее команда работали в Лувре, пока не известно.

Ранее певица Анастасия Приходько удивила внезапным решением поступить в Национальную академию прокуратуры Украины и стать прокурором, чтобы посадить "всех" преступников страны.

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