Говорят, полиция Парижа выгнала певицу Анастасию Приходько из Лувра - что произошло на самом деле

Анастасия Приходько стала героиней едва ли не криминальных новостей украинских СМИ с заголовками "Полиция Парижа выгнала украинскую певицу из Лувра". А по сути все дело в недосказанности и преждевременных выводах.

В Инстаграм артистки появился короткий ролик, снятый у стен знаменитого парижского музея. В кадре ее команда и представители местной полиции: "Увидеть Париж и умереть это фигня! А вот увидеть Лувр, и чтоб тебя попросила полиция его покинуть, это воспоминания на всю жизнь" - прокомментировала видео Приходько. Пояснения ситуации на страницах певицы появились со временем.

