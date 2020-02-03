Никто не видел маленькую дочь Ольги Фреймут, но теперь она знаменитость с обложки (фото)

Еще в 2017 году Ольга Фреймут в третий раз стала мамой - на свет появилась дочь Евдокия, которую ведущая донедавна тщательно скрывала за плотным занавесом личной жизни. Теперь же девочка станет знаменитостью, ведь ее фото появилось не просто в Инстаграм знаменитой мамы, а на обложке ее авторской книги.

На этой неделе Ольга Фреймут презентовала книгу "Младенец" - пособие для молодых мам с советами по воспитанию ребенка. Однако внимание читателей Фреймут привлекла не столько сама книга, сколько ребенок на ее обложке.

Фото: instagram.com/freimutolia

Примечательно, что до этого Фреймут тщательно скрывала лицо девочки. Лишь изредка ведущая могла показать семейное фото, на котором все равно было трудно разглядеть малышку.

"Материнство - далеко не гламурное занятие", - отметила в своем посте ведущая. По словам Фреймут, в ее книгу вошли практические советы из личного дневника. И так откровенно, заверила автор, о материнстве она еще никому не рассказывала.

Фото: instagram.com/freimutolia

Теперь фолловеры знаменитости гадают, на кого же похожа девочка. Некоторые уверены, что Евдокия вырастет копией матери.

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