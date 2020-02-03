Никто не видел маленькую дочь Ольги Фреймут, но теперь она знаменитость с обложки (фото)

Еще в 2017 году Ольга Фреймут в третий раз стала мамой - на свет появилась дочь Евдокия, которую ведущая донедавна тщательно скрывала за плотным занавесом личной жизни. Теперь же девочка станет знаменитостью, ведь ее фото появилось не просто в Инстаграм знаменитой мамы, а на обложке ее авторской книги.
На этой неделе Ольга Фреймут презентовала книгу "Младенец" - пособие для молодых мам с советами по воспитанию ребенка. Однако внимание читателей Фреймут привлекла не столько сама книга, сколько ребенок на ее обложке.
Примечательно, что до этого Фреймут тщательно скрывала лицо девочки. Лишь изредка ведущая могла показать семейное фото, на котором все равно было трудно разглядеть малышку.
"Материнство - далеко не гламурное занятие", - отметила в своем посте ведущая. По словам Фреймут, в ее книгу вошли практические советы из личного дневника. И так откровенно, заверила автор, о материнстве она еще никому не рассказывала.
Теперь фолловеры знаменитости гадают, на кого же похожа девочка. Некоторые уверены, что Евдокия вырастет копией матери.
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