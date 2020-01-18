Виктор Павлик и его молодая невеста задумываются о пополнении в семье - пара уже выбрала имена

Народный артист Украины Виктор Павлик и его молодая возлюбленная и, по совместительству, концертный директор певца Екатерина Репяхова задумываются о пополнении в семье.

Об этом девушка заявила в беседе с theLime. Екатерина рассказала нам не только о предстоящей свадьбе, но и о том, намерена ли она родить музыканту детей. Невеста артиста призналась, что в планах это есть и они с возлюбленным уже даже придумали им имена.

"Конечно, это должно произойти. Я хочу ребенка, и не одного. Это естественно. Имена наших возможных детей мы тоже уже знаем. Если бог даст, будет отлично. Мы будем очень рады", - говорит Екатерина.

Как скоро это произойдет девушка ответить пока не готова. "Пока этот вопрос не актуален, так как сначала нужно пережить свадьбу. А что касается планов через год-два, посмотрим", - отметила Репяхова.

Для 54-летнего Виктора Павлика этот брак будет четвертым, а вот 25-летняя Екатерина под венец пойдет впервые. Музыкант воспитывает троих детей от предыдущих отношений: 35-летнего Александра, 33-летнюю Кристину и 20-летнего Павла.

Ранее Екатерина Репяхова рассказывала, что многие негативно восприняли их роман. Известно, что разница в возрасте между влюбленными - 28 лет.

54-летний Виктор Павлик откровенно рассказал, чего боится в отношениях с молодой возлюбленной.

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