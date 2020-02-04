10 знаменитостей, чьи наряды нарушили все правила красной дорожки: фото

На церемонии вручения премии BAFTA-2020 дочь Джонни Деппа ошеломила публику откровенным нарядом. 20-летняя Лили-Роуз Депп выбрала кружевной комбинезон Chanel, поверх которого надела прозрачное черное платье. И хотя отсутствие бюстгальтера под одеждой - смелый поступок для 20-летней актрисы, завсегдатаи красных дорожек повидали на своем веку многое, начиная от платья-лебедя и заканчивая костюмом из мяса.

Джулия Робертс на "Золотом глобусе" в 1990 году

Награду за лучшую женскую роль второго плана в драме "Стальные магнолии" Джулия Робертс получала в огромном костюме от Джорджио Армани, и ее образ стал знаковым и вирусным еще до эпохи Интернета. Девять лет спустя Робертс снова потрясла фанатов, появившись на премьере фильма "Ноттинг-Хилл" с небритыми подмышками. Хотя многие назвали этот шаг феминистским заявлением, звезда позже сказала, что не рассчитала длину своих рукавов.

Роуз МакГоуэн на премии MTV VMA в 1998 году

На красной дорожке престижной музыкальной премии Роуз появилась со своим тогдашним парнем Мэрилином Мэнсоном, и даже его леопардовый костюм и красные волосы померкли на фоне ее полностью прозрачного платья из бисера. В последующие годы актриса говорила, что такой наряд был выступлением против сексуального насилия со стороны Харви Вайнштейна.

Лил Ким на премии MTV VMA в 1999 году

Сегодня русалочий наряд Лил Ким с обнаженной грудью, прикрытой наклейкой-ракушкой, уже не кажется таким скандальным, но до эпохи Карди Би и Никки Минаж подобный внешний вид для женщины-рэпера был более чем необычным.

Селин Дион на "Оскаре" в 1999 году

Канадской певице не пришлось обнажаться, чтобы привлечь к себе внимание толпы. Пока все дамы вокруг щеголяли в платьях, Селин появилась на "Оскаре" в перевернутом смокинге от Джона Гальяно. В то время наряд Дион не поняли и всячески высмеивали в СМИ, но сама она о своем решении не жалеет, ведь быть в авангарде - значит бросать вызов.

"Если бы я сделала это сегодня, это сработало бы", - уверена звезда.

Бьорк на "Оскаре" в 2001 году

Среди сшитых по индивидуальному заказу платьев Dior и роскошных костюмов Armani на "Оскаре" в 2001 году по-настоящему выделилась лишь исландская певица Бьорк в наряде... лебедя. Более того, номинантка в категории "Лучшая песня" принесла с собой 6 страусиных яиц, которые разбросала по красной ковровой дорожке.

Леди Гага на премии MTV VMA в 2010 году

В послужном списке Леди Гаги много экстравагантных нарядов, но самым знаменитым является ее мясное платье. У него даже есть своя страница на Википедии, где сказано, что оно должно было выразить "отвращение певицы к политике американской армии".

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"У нас у всех столько же прав, сколько мяса на наших костях. И я не кусок мяса", - загадочно высказалась Гага.

Рианна на премии CFDA в 2014 году

Лили-Роуз Депп была не единственной последовательницей культа прозрачных платьев. 6 лет назад свое тело широкой общественности продемонстрировала Рианна в платье, усеянном тысячами кристаллов. В то время певицу пытались критиковать за слишком откровенную попытку привлечь внимание, на что она ответила без лишней скромности: "Мешают мои сиськи? Они покрыты кристаллами Сваровски, детка".

Билли Портер на "Оскаре" в 2019 году

50-летний актер сериала "Поза" выделяется абсолютно на любой ковровой дорожке, но его появление на "Оскаре" в 2019 году стало главным модным моментом вечера. Билли Портер выбрал для церемонии потрясающее платье-смокинг из черного бархата.

"Моя цель - быть ходячим предметом политического искусства каждый раз, когда я появляюсь. Чтобы бросить вызов ожиданиям. Я верю, что мужчины на красной дорожке хотели бы играть большую роль. Я всегда хотел надеть бальное платье, просто не знал когда. Я почувствовал себя свободным. С этого момента я хочу, чтобы люди поняли: вам не нужно понимать или даже соглашаться с правдой других людей, но мы все должны уважать друг друга", - скзал он.

Лана Дель Рей на "Грэмми" в 2020 году

Ланы Дель Рей не было в списке самых стильных знаменитостей премии "Грэмми-2020", ведь свое серебристое платье Aidan Mattox певица купила в торговом центре, нарушив все неписанные правила красных дорожек.

"У меня было другое платье, а потом мы с моим парнем выбирали ему ремень в торговом центре, я увидела это, и оно мне понравилось больше", - сказала она, эпатировав фанатов полным отсутствием эпатажа. К слову, после выхода Ланы платье размели в считанные часы. Поклонникам певицы повезло, ведь оно продавалось по скромной цене 283 доллара.

На красной ковровой дорожке "британского Оскара" объектом всеобщего внимания стала не только дочь Джонни Деппа. Смотрите нашу подборку самых ярких образов церемонии награждения BAFTA-2020.

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