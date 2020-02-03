Королевская Кейт Миддлтон, откровенная Лили-Роуз Депп и другие яркие образы премии BAFTA-2020: фото

2 февраля в Лондоне состоялась церемония награждения премии BAFTA-2020, известной как "британский Оскар". На красной ковровой дорожке блистали звезды кино и члены королевской семьи, а темой ее стала экологичность. Согласно дресс-коду, многие знаменитости носили наряды из материалов, пригодных для переработки, а некоторые из них оделись в старые платья. Вот, чьи образы впечатлили публику больше всего.
Кейт Миддлтон прибыла в Лондонский королевский зал искусств Альберт-холл в бело-золотом платье от Александра МакКуина. Элегантный наряд с глубоким декольте герцогиня Кембриджская впервые засветила на BAFTA в 2012 году, но будущая королева Великобритании не видит ничего зазорного в том, чтобы носить свои лучшие платья много раз.
20-летняя Лили-Роуз Депп не оставила публике пространства для воображения, нарядившись в кружевное боди Chanel и прозрачное черное платье.
Зои Кравиц перевоплотилась в изящную драгоценную статуэтку в золотом платье Saint Laurent с длинными рукавами. Звезда сериала "Большая маленькая ложь" дополнила образ ярко-красной помадой, серьгами и маникюром в тон.
Дважды номинированная на BAFTA-2020 Скарлетт Йоханссон блеснула на красной ковровой дорожке в розовом платье Versace, вручную расшитом кристаллами Сваровски. Итальянский дом моды сообщил, что на его создание ушло 550 часов.
Актриса "Звездных войн" Дейзи Ридли пришла на церемонию в асимметричном темно-зеленом платье от Oscar de la Renta.
Рене Зеллвегер подчеркнула утонченную фигуру блестящим розовым платьем от Prada.
Звезда сезона наград Лора Дерн выбрала для красной ковровой дорожки ярко-розовое бархатное платье от Valentino, е расшито жемчугом, перьями и стразами.
Беременная Джоди Тернер-Смит приковала взгляды потрясающим ярко-желтым платьем Gucci.
Оливия Колман играет королеву Елизавету в сериале "Корона", потому ее черное платье с цветочной вышивкой от Александра МакКуина выглядело по-настоящему царственным.
Шарлиз Терон была похожа на экзотический цветок в ярко-фиолетовом платье Dior с глубоким фигурным вырезом.
Сирша Ронан в платье Gucci с заниженной талией в отличие от многих других звезд пришла на церемонию согласно дресс-коду: ее наряд был сделан из переработанного атласа.
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