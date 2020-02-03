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Дочь Джонни Деппа вышла на публику в прозрачном наряде, и в сети буря - ведь под ним тоже ничего

20-летняя модель в откровенном наряде от Chanel стала звездой вечера

понедельник, 3 февраля 2020, 12:04
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По итогам церемонии вручения кинопремий BAFTA 2020, которая прошла в ночь на 3 февраля в Лондоне, СМИ не столько обсуждают ее лауреатов, сколько наряды на красной дорожке. В частности, образ 20-летней Лили-Роуз Депп, дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради.

И это не удивительно, ведь это не "Оскар", а церемония в консервативной Британии, для которой эпатажная модель выбрала лишь прозрачный кружевной комбинезон от Chanel.

Образ Депп также дополнила накидка-шлейф, имитирующая платье. При этом, несмотря на прозрачность наряда, модель решила обойтись без белья.

Премию британских академиков негласно называют "британским "Оскаром". Триумфатором церемонии BAFTA 2020 стала военная драма Сэма Мендеса "1917" - фильм собрал 7 статуэток. В том числе и награду в категории "Лучший фильм".

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