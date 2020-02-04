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Майли Сайрус в белье и чулках устроила горячий фотосет с бойфрендом - паре предложили "снять квартиру"

Пока все смотрели "Супербоул", пара нашла занятие поинтереснее

вторник, 4 февраля 2020, 13:40
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Певица Майли Сайрус и ее новый бойфренд Коди Симпсон продолжают заигрывать с Инстаграмом откровенными фотосетами. На личной странице парня появились свежие снимки, на которых полуобнаженная пара позирует перед зеркалом.

Если Симпсон оказался в кадре просто с голым торсом, то вот Сайрус позирует в довольно экстравагантном образе - в белье, чулках и с ножницами в руках. Похоже, так пара решила провести время вместо "Супербоула", который состолся в минувшие выходные.

Фото: instagram.com/codysimpson

"Пока вы на суперкрутом "Супербоуле", мы делаем суперкрутые снимки", - коротко прокомментировал фотографии бойфренд певицы.

Фото: instagram.com/codysimpson

Фотосессия пары собрала в соцсети более 200 тыс. лайков. В комментариях фолловеры Симпсона шутят о терпении админов Инстаграм: "Вас точно скоро залочат", "Эй, снимите себе уже квартиру", "Хорошая альтернатива "Супербоулу", ничего не скажешь", - пишут под снимком.

  • Напомним, недавно Майли Сайрус рассталась с актером Лиамом Хемсвортом. Отношения пары в браке продлились восемь месяцев. Официальной причиной развода они назвали "неразрешимые противоречия". Впрочем, фаны знаменитостей заподозрили, что дело в другом - в изменах со стороны Сайрус и проблемах с алкоголем у Хемсворта.
  • Ранее Майли Сайрус выпустила эмоциональный трек, и похоже, он о расставании с Лиамом Хемсвортом. Певица поет о хороших временах счастья и гармонии, которые теперь обернулись в пыль.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Майли Сайрус

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