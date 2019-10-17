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Новый парень Майли Сайрус не дает покоя таблоидам: хотя с такими фото это не странно

Эпатажному поведению певицы, казалось бы, уже некому удивляться

четверг, 17 октября 2019, 14:20
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Западные таблоиды не перестают обсуждать новый поворот в жизни певицы Майли Сайрус. Едва поутихли разговоры о ее расставании с актером Лиамом Хемсвортом, как 26-летняя знаменитость стала делиться откровенными фото с новым бойфрендом - 22-летним певцом Коди Симпсоном.

Судя по последним фотографиям и роликам в соцсетях, пара практически неразлучна. Отношения Сайрус и Симпсона длятся от силы несколько недель, и все это время снимки влюбленных не сходят со страниц СМИ.

Еще недавно так называемые инсайдеры таблоидов утверждали, что у Сайрус и Симпсона нет серьезных планов и чувств к друг другу. Тем не менее свежие посты знаменитостей говорят об обратном. Они охотно рассказывают о совместном отдыхе и даже не пытаются скрывать свой роман, общаются с прессой.

Эпатажному поведению певицы, казалось бы, уже некому удивляться. Тем не менее фолловеры Сайрус активно обсуждают ее любовные приключения после разлуки с Хемсвортом.

Напомним, брак Майли Сайрус и Лиама Хемсворта продлился восемь месяцев. Официальной причиной развода они назвали "неразрешимые противоречия". Впрочем, фаны знаменитостей заподозрили, что дело в другом - в изменах со стороны Сайрус и проблемах с алкоголем у Хемсворта.

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