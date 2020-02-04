RU  UA

Лайм

Милла Йовович показала первые фото новорожденной дочери и объяснила ее необычное имя

Теперь в семье актрисы и ее мужа-режиссера есть три очаровательных девочки

вторник, 4 февраля 2020, 10:50
читати статтю українською

2 февраля 44-летняя Милла Йовович родила третьего ребенка, девочку Ошин. Звезда не стала прятать от фанатов свое сокровище и уже на следующий день опубликовала в Instagram ее первые фото.

"Привет всем! Вчера без моего ведома [старшая дочь] Эва Габо Андерсон проболталась о новом ребенке, так что это уже "старая новость". Но так или иначе, вчера 02.02.2020 в 8:56 утра родилась Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон!" - написала счастливая мама троих дочерей.

Актриса рассказала подписчикам о длинном имени новорожденной и первых особенностях ее характера.

"Ошин - это валлийское мужское имя. Теперь я знаю, что имя длинное, но семья не смогла согласовать ее второе имя. Эва и моя мама хотели Ларк, Дашиэль и я хотели Эллиот. Затем мой муж Пол проголосовал за Ларк, и мы с малышкой остались в меньшинстве. По крайней мере, у нее есть из чего выбирать на более позднем этапе жизни, если она захочет выбросить несколько имен", - пошутила Йовович.

"Она такая красивая! Ее волосы светлее, чем у других девочек, и она очень сильная. Ей мешают ее маленькие ручки, их трудно контролировать, и она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудесный ребенок, и мы все так благодарны за то, что она здесь. Я полностью одержима ею! - призналась Милла. - Я, очевидно, опубликую больше фотографий позже, но мы все измотаны, потому что последние несколько ночей были сумасшедшими! Я посылаю вам столько любви из облака, на котором я летаю!"

Новорожденная Ошин - третий ребенок в семье Миллы Йовович и 54-летнего британского режиссера "Обители зла" Пола Андерсона. Пара встречалась с 2002 года и сыграла свадьбу в 2009. Их старшей дочери Эве 12 лет, а Дашиэль - 5.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Леди Гага показала откровенное фото с новым бойфрендом: с кем встречается певица

Личная жизнь Леди Гаги - певица показала фанатам нового парня, инвестора Майкла Полански. Леди Гага в купальнике и Майкл Полански - фото

Владимир Остапчук ответил на обвинения жены в многочисленных изменах

Телеведущий Владимир Остапчук дал интервью, где озвучил свою версию развода, а также опроверг обвинения жены в изменах.

10 знаменитостей, чьи наряды нарушили все правила красной дорожки: фото

Лили-Роуз Депп на BAFTA-2020, Роуз Макгоуэн в прозрачном платье, Леди Гага в платье из мяса и другие скандальные наряды звезд - фото

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: