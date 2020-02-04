Милла Йовович показала первые фото новорожденной дочери и объяснила ее необычное имя

2 февраля 44-летняя Милла Йовович родила третьего ребенка, девочку Ошин. Звезда не стала прятать от фанатов свое сокровище и уже на следующий день опубликовала в Instagram ее первые фото.

"Привет всем! Вчера без моего ведома [старшая дочь] Эва Габо Андерсон проболталась о новом ребенке, так что это уже "старая новость". Но так или иначе, вчера 02.02.2020 в 8:56 утра родилась Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон!" - написала счастливая мама троих дочерей.

Актриса рассказала подписчикам о длинном имени новорожденной и первых особенностях ее характера.

"Ошин - это валлийское мужское имя. Теперь я знаю, что имя длинное, но семья не смогла согласовать ее второе имя. Эва и моя мама хотели Ларк, Дашиэль и я хотели Эллиот. Затем мой муж Пол проголосовал за Ларк, и мы с малышкой остались в меньшинстве. По крайней мере, у нее есть из чего выбирать на более позднем этапе жизни, если она захочет выбросить несколько имен", - пошутила Йовович.

"Она такая красивая! Ее волосы светлее, чем у других девочек, и она очень сильная. Ей мешают ее маленькие ручки, их трудно контролировать, и она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудесный ребенок, и мы все так благодарны за то, что она здесь. Я полностью одержима ею! - призналась Милла. - Я, очевидно, опубликую больше фотографий позже, но мы все измотаны, потому что последние несколько ночей были сумасшедшими! Я посылаю вам столько любви из облака, на котором я летаю!"

Новорожденная Ошин - третий ребенок в семье Миллы Йовович и 54-летнего британского режиссера "Обители зла" Пола Андерсона. Пара встречалась с 2002 года и сыграла свадьбу в 2009. Их старшей дочери Эве 12 лет, а Дашиэль - 5.

Ранее Милла Йовович рассказала о модельной карьере 12-летней дочери. Сходство девочки с актрисой поражает ее поклонников.

А вот так за шесть недель до родов выглядела семья Миллы Йовович. Актриса делилась в Инстаграм милым рождественским фото с мужем и детьми.

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