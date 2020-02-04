Он добивался меня: новая избранница Эдгара Каминского впервые рассказала об их романе

Эдгар Каминский после развода со Славой из "НеАнгелов" закрутил новый роман. Избранницей пластического хирурга стала Ольга Богатая - совладелица и арт-директор бренда Jean Gritsfeldt. Сначала влюбленные не афишировали свои отношения, но потом решили во всем признаться.

Первой об их романе заговорила Ольга. Так, в программе "Зірковий шлях" девушка призналась, что инициатором отношений стал Эдгар.

"В моем случае Эдгар делал все как достойный настоящий мужчина. Он добивался меня, старался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день", - рассказала Богатая.

Ольга также рассказала, что уже успела подружиться с детьми Эдгара и Славы, а также наладить хорошие отношения с певицей.

"У меня тоже сын, у нас трое деток, представляете? Мы вообще очень любим деток друг друга. Потому что семья – это самое главное", – считает избранница Каминского.

Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но недавно пластический хирург Эдгар Каминский решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.

Ранее в сеть попало фото, на котором бывшие супруги Слава и Эдгар Каминские целуются. Снимок был сделан на празднике в честь дней рождения их детей. Спустя время солистка "НеАнгелов" решила прокомментировать этот романтический жест.

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