Слава Каминская прокомментировала нежный поцелуй с бывшим мужем

На днях в сеть попало фото, на котором бывшие супруги Слава и Эдгар Каминские целуются. Снимок был сделан на празднике в честь дней рождения их детей. Спустя время солистка "НеАнгелов" решила прокомментировать этот романтический жест.

Певица написала в Instagram пост, в котором заявила, что "чувства, возможно, есть". К своей публикации Слава добавила фотографию поцелуя.

"Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да чувства, возможно есть! Но у каждого своя жизнь! тЭчЕКа", - написала Каминская.

Напомним, что 6 декабря дочери экс-супругов Лауре исполнилось 4 года, а 12 декабря их сын Леон отметил 5-летие. Отмечать дни рождения детей Слава и Эдгар решили в один день, устроив пышное празднование в одном из ресторанов Киева.

Организацию праздника Слава доверила профессионалам, поскольку разработать программу самой было непросто.

"Я честно хотела организовать этот праздник сама, но вовремя поняла, что каждый должен заниматься своим делом. Целевая аудитория нашей вечеринки - дети от 3-х лет и до 60. Поэтому, разработать программу было не так то просто", - рассказала певица.

"Все было настолько продумано, логично, интересно, ярко, еще миллион эпитетов - впечатления офигенные. Это был самый крутой день рождения", - добавила Каминская.

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