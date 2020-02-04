У актрисы сериала "Зачарованные" диагностировали рак IV стадии

Одна из главных актрис популярного сериала 2000-х "Зачарованные" ("Всі жінки відьми") Шеннен Доэрти решила больше не скрывать, что борется с раком IV стадии. По словам знаменитости, врачи диагностировали болезнь через пять лет после ее успешной борьбы с раком груди.

Об этом, как пишет британский таблоид The Sun, Доэрти рассказала утром 4 февраля в эфире Good Morning America: "Итак, мой рак вернулся. И вот почему я здесь... Не думаю, что вылечила его. Это горькая пилюля, которую можно глотать многими способами", - отметила актриса.

Некоторое время, как далее призналась Доэрти, она задавала себе вопрос "почему я?" Но вскоре поняла, что этот вопрос применим к каждому, ведь никто не заслуживает такой судьбы. На вопрос о первой реакции актриса вспомнила, что не знала, как сообщить о своем диагнозе родным - мужу и маме.

Пять лет назад Шеннон удалось победить рак груди, но сегодня актриса называет эту информацию лишь "сладкой пилюлей", которую проглотила и сама. О IV стадии рака Доэрти узнала вскоре после смерти друга и коллеги по сериалу "Беверли Хиллз, 90210" Люка Перри, однако все же приняла участие в работе проекта.

Рассказать о своей болезни на ТВ Доэрти решилась из-за продолжающейся судебной тяжбы с местной страховой компанией. Все дело якобы в доме знаменитости, который был практически разрушен пожарами в Калифорнии в 2018 году, и в том, что все эти годы она не могла уделять время этому вопросу, так как активно боролась с онкологией.

Ранее актер из "Очень странных дел" лег на четвертую операцию - и все из-за редкой болезни. Его шепелявость в сериале кажется забавной, но в жизни парню не до смеха.

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