Кайли Дженнер с маленькой дочерью снялась для модного глянца в образе Марии Антуанетты: фото

Кайли Дженнер украсила обложку мартовского номера Harper's Bazaar, примерив образ печально известной французской королевы Марии Антуанетты. На страницах журнала 22-летняя миллиардерша появилась с маленькой дочерью Сторми, рассказала о прибыльном бизнесе, отношениях с отцом-трансгендером и бывшим парнем Трэвисом Скоттом.

Дженнер призналась, что успех компании Kylie Cosmetics стал для нее полной неожиданностью.

"Я не думала, что это возможно. Не думал, что это может быть моей работой. Хотя я всегда любил макияж. В детстве я играла с моей собственной косметикой или маминой. Я всегда любил макияж, и я был одержима помадой", - призналась она.

5 лет назад отец сестер Дженнер, легкоатлет Брюс Дженнер, публично выступил как транс-женщина Кейтлин. Кайли рассказала, что это не испортило их отношений.

"Мой папа - лучше всех, - говорит она. - Никогда не пропускал спортивные соревнования. Каждый день возил нас в школу, хотя она находилась примерно в 45 минутах езды от дома. Мы разговариваем с Кейтлин каждый день. Я не могла говорить с ней три или четыре недели, когда она снималась в реалити-шоу "Я знаменитость". Я смотрела видео онлайн. Было трудно оставаться без связи так долго, но я чувствую, что ей было труднее, потому что она не могла нас видеть".

Несмотря на расставание с отцом Сторми, рэпером Трэвисом Скоттом, Дженнер поддерживает с ним хорошие отношения, чтобы дочь имела поддержку двух родителей.

"У нас такие прекрасные отношения, - говорит Кайли. - Мы как лучшие друзья. Мы оба любим Сторми и хотим, чтобы ей было хорошо. Мы остаемся на связи и скоординированы. Я всегда думаю о [моих родителях], как бы поступили они. Они были очень практичными, и я хочу того же для Сторми".

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Сестра Кайли Дженнер Ким Кардашьян рассказала о своей диете и призналась, что не дает детям мясо. Никто в большой семье Кардашьян-Уэст не употребляет в пищу мясо теплокровных животных.

Украинка устроила эффектную фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер. Саша Самсонова - любимый фотограф семьи Кардашьян.

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