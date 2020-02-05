Ким Кардашьян рассказала о своей диете и призналась, что не дает детям мясо

К своему 40-летию осенью 2020 года Ким Кардашьян собирается похудеть на 8 кг. В Twitter звезда реалити-шоу и бизнесвумен раскрыла план питания, который поможет ей достичь целевого веса.

"Я ем в основном растительную пищу, - сказала Ким. - Никакого мяса больше. Овсянка и веганская колбаса на завтрак, веганские тако - мое любимое блюдо на обед. Салаты тоже хороши! Я люблю печеный картофель и картофель фри. Но тонкий, а не толстый картофель. Смузи из ирландского мха тоже очень хорошие".

39-летняя Кардашьян сказала, что ее дети с мужем Канье Уэстом также придерживаются растительной диеты, и лишь ее саршая дочь, 6-летняя Норт, пескатарианка, т.е. употребляет в пищу рыбу и другие морепродукты.

Недавно Ким рассказала фанатам о своих хорошо укомплектованных кладовых и холодильниках после того, как поклонники спросили, чем она кормит своих детей. Интерес поклонников звезды возник после публикации фото, на котором она стоит перед практически пустым холодильником.

"Все мои дети предпочитают разные виды молока, - поделилась она в Instagram. - Мы также выращиваем на участке собственные деревья, овощи и делаем все сами".

Ранее Ким Кардашьян рассказала, почему обратилась к суррогатному материнству. После рождения второго ребенка врачи отговорили звезду от повторной беременности.

Читайте на theLime, почему Ким Кардашьян стала одеваться скромнее. В Instagram откровенных фото звезды ждут 152 млн подписчиков, но она решила стать более сдержанной.

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