В Канаде скучно: Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл свою квартиру в Нью-Йорке

Мадонна попыталась завлечь в свои нью-йоркские апартаменты новых квартирантов. В Instagram певица опубликовала видео, в котором призвала принца Гарри и Меган Маркл бросить "скучную" Канаду и перебраться в США.

"Эй, Гарри, не убегай в Канаду. Там так скучно, - говорит 61-летняя звезда. - Я бы сдала им в аренду мою квартиру в Верхнем Вест-Сайде, в районе Центрального парка. В ней две спальни, открывается лучший вид на Манхэттен. Невероятный балкон... Это лучшая идея, победоносная. Нет, у Букингемского дворца нет ничего общего с Верхним Вест-Сайдом".

"Вид лучше, это точно", - говорит смеющийся мужчина за спиной Мадонны.

"Да, это точно, - подтверждает певица. - Куча парней в шерстяных шапках".

Любопытно, что в 2018 году Мадонна проиграла свою почти трехлетнюю судебную тяжбу против жилищного кооператива, который запретил ее детям и домашней прислуге жить в квартире, если сама она в ней не живет. Издание Page Six пишет, что хотя субаренда разрешена после одобрения совета директоров, кооператив предпочитает, чтобы в квартирах жили их владельцы.

38-летняя Меган, 35-летний принц Гарри и их сын Арчи переехали на остров Ванкувер в Канаде, объявив в январе 2019 года об отказе от своих королевских обязанностей. Пара заявила, что будет проводить время как в Северной Америке, так и в Великобритании.

Недавно Мадонна провела семейный отпуск с 25-летним бойфрендом. Избранником 61-летней певицы стал танцовщик Ахламалик Уильямс.

Также Мадонна показала, как лечится после травмы на концерте. Певица согласилась пройти озонирование крови, эффективность которого научно не подтверждена.

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